Петраков отказался отвечать на вопрос об Украине: демонстративное видео

В пятницу, 16 июня, сборная Армении сыграет на выезде против Уэльса в рамках 3-го тура по отбору на Евро-2024. Приезд на "Кардифф" внушает главному наставнику армян Александру Петракову не самые приятные эмоции.

Украинский наставник уже посещал "Кардифф", когда пытался вывести сборную Украины на чемпионат мира-2022 в Катар. К сожалению, тогда единственный гол Гарета Бейла вывел Уэльс на Мундиаль, а украинцы упаковывали чемоданы домой.

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Не хочет вспоминать прошлое

Поэтому этот стадион внушает Александру Петркову не самые лучшие воспоминания. Теперь украинский тренер возвращается на стадион уже в статусе главного наставника сборной Армении.

В преддверии матча Петраков дал пресс-конференцию, во время которой отказался отвечать на вопрос об Украине.

Я не хотел вспоминать о прошлом. Не хочу вспоминать,

– лаконично ответил Петраков.

После чего журналист попытался задать еще один вопрос, касающийся Украины. Но на этот раз Петраков даже не успел ничего сказать, а вместо него слово взял прессаташе сборной Армении. Журналист национальной команды заявил, что теперь Петраков возглавляет сборную Армении, а не Украины, поэтому не нужно ему задавать вопросы о бывших его подопечных.

Прессконференция Петракова (вопрос об Украине с 6 минуты)

Напомним, что Петраков уже вляпался в скандал. Александр Васильевич продолжает вызывать в сборную Армении футболистов, играющие в российском чемпионате. Из-за чего нарвался критику украинцев и своих коллег.

Также украинский наставник поссорился с журналисткой на пресс-конференции после поражения Армении от Турции в отборе на Евро-2024. Уэльс после двух туров идет на втором месте в группе "D", набрав 4 балла.

16 июня Армения сыграет на выезде против Уэльса в отборе на Евро-2024. Начало встречи в 21:45.