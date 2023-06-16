Украинский наставник уже посещал "Кардифф", когда пытался вывести сборную Украины на чемпионат мира-2022 в Катар. К сожалению, тогда единственный гол Гарета Бейла вывел Уэльс на Мундиаль, а украинцы упаковывали чемоданы домой.
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Не хочет вспоминать прошлое
Поэтому этот стадион внушает Александру Петркову не самые лучшие воспоминания. Теперь украинский тренер возвращается на стадион уже в статусе главного наставника сборной Армении.
В преддверии матча Петраков дал пресс-конференцию, во время которой отказался отвечать на вопрос об Украине.
Я не хотел вспоминать о прошлом. Не хочу вспоминать,
– лаконично ответил Петраков.
После чего журналист попытался задать еще один вопрос, касающийся Украины. Но на этот раз Петраков даже не успел ничего сказать, а вместо него слово взял прессаташе сборной Армении. Журналист национальной команды заявил, что теперь Петраков возглавляет сборную Армении, а не Украины, поэтому не нужно ему задавать вопросы о бывших его подопечных.
Прессконференция Петракова (вопрос об Украине с 6 минуты)
Напомним, что Петраков уже вляпался в скандал. Александр Васильевич продолжает вызывать в сборную Армении футболистов, играющие в российском чемпионате. Из-за чего нарвался критику украинцев и своих коллег.
Также украинский наставник поссорился с журналисткой на пресс-конференции после поражения Армении от Турции в отборе на Евро-2024. Уэльс после двух туров идет на втором месте в группе "D", набрав 4 балла.