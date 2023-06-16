Український наставник вже навідувався на "Кардіфф", коли намагався вивести збірну України на чемпіонат світу-2022 у Катар. На жаль, тоді єдиний гол Гарета Бейла вивів Уельс на Мундіаль, а українці пакували валізи додому.

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Не хоче згадувати минуле

Тому цей стадіон навіює Олександру Петркову не найкращі спогади. Тепер український тренер повертається на цей стадіон вже у статусі головного наставника збірної Вірменії.

Напередодні матчу Петраков дав пресконференцію, під час якої відмовився відповідати на запитання про Україну.

Я не хотів згадувати минуле. Не хочу згадувати,

– лаконічно відповів Петраков.

Після чого журналіст спробував поставити ще одне запитання, яке стосується України. Але цього разу Петраков навіть не встиг нічого сказати, а замість нього слово взяв пресаташе збірної Вірменії. Журналіст національної команди заявив, що тепер Петраков очолює збірну Вірменії, а не України, тому не потрібно йому ставити питань про колишніх його підопічних.

Пресконференція Петракова (запитання про Україну з 6 хвилини)

Нагадаємо, що Петраков вже вляпався у скандал. Олександр Васильович продовжує викликати у збірну Вірменії футболістів, які грають у російському чемпіонаті. Через що нарвався на критику українців та своїх колег.

Також український наставник посварився із журналісткою на пресконференції після поразки Вірменії від Туреччини у відборі на Євро-2024. Уельс після двох турів йде на другому місці у групі "D", набравши 4 бали.

Відзначимо! 16 червня Вірменія зіграє на виїзді проти Уельсу у відборі на Євро-2024. Початок зустрічі о 21:45.