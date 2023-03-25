Армяне первыми повели в счете благодаря автоголу турецкого защитника Озана Кабака. Однако пропустили по одному голу в первом и втором таймах и в итоге уступили Турции 1:2. Дебют Александра Петракова испорчен.

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Зажигательная пресс-конференция Петракова

На послематчевой прессконференции настроение украинского наставника было далеко не лучшим после поражения его команды. Что привело к напряженному общению с журналистами. Интересно, что такие пресс-конференции далеко не редкость для Петракова.

Один из представителей СМИ указал Петракову на поздние замены, на что получил ответный вопрос: "Вы тренер, у вас есть лицензия?"

Оказалось, что задавший вопрос мужчина имеет лицензию С.

На что украинский тренер предложил представителю СМИ подать свою кандидатуру на должность главного тренера команды.

Можете подать свою кандидатуру на главного тренера сборной, будете тренировать, если вы говорите, что я опоздал. Упрекаете это. У вас лицензия С, а говорите тренеру, имеющему лицензию PRO,

– ответил Александр Васильевич.

"Я не считаю, что я опоздал с заменами. Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции. Для того чтобы что-то сделать, нужно больше узнать. Но это не отговорка. Понимаете, о чем идет речь, кто разбирается в футболе. За неделю невозможно узнать ребят, куда кого-то поставить, кем усилить и так далее. Хотите винить меня – вините", – добавил Петраков.

К слову. Следующий матч Армения во главе с Петраковым проведет 28 марта. Поединок будет носить общительный характер. 16 июня армяне сыграют свой следующий матч отбора на Евро-2024 против Уэльса.

Прессконференция Александра Петракова (видео зажигательного момента с 20:36)