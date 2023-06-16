Грустную свитку киевский клуб сообщил 15 июня, хотя украинский защитник погиб еще 11 июня. Динамо выражает искренние соболезнования по поводу гибели Максима "Кинжал" Бурдуся.

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Война забирает лучших

Максим был самоотверженным воином и настоящим патриотом Украины. От имени всех сотрудников и футболистов Динамо выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Максима…,

– говорится на сайт Динамо.

Киевский клуб уведомил детали прощания с Героем Украины. 16 июня в 11:00 состоится прощание с Максимом, которое состоится у его дома в Киеве на проспекте Маяковского, 41/1. Чин похорон начнется в 12:00 на Лесном кладбище.

Редакция сайта 24 Канала выражает соболезнования семье и родным погибшего Героя Украины. Враг ответит за все прерванные жизни украинцев.

Отметим, что футбольные болельщики первыми пошли защищать страну после 24 февраля 2022 года. Многие держат оборону еще с 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе. Поэтому в фанатском движении за это время уже немало потерь.

В Украине даже открыли специальный портал "Ангелы спорта", где есть краткая информация о погибших действующих или бывших спортсменах. Профиль Максима уже есть на этом сайте. В прошлом Бурдусь был победителем и призером десятков турниров, становился чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO.