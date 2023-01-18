"Он может стать следующим Мудриком": иностранный тренер об игроке УПЛ

Александр Хацкевич поделился своим мнением относительно потенциальных украинских футболистов. Белорусский коуч надеется на игроков Динамо Киев.

Александр Хацкевич считает, что Михаил Мудрик не единственный талант УПЛ. Белорус оценивает минимум двух игроков Динамо Киев как будущих звезд.

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Бывший тренер "бело-синих" очень высоко оценивает Николая Шапаренко. Белорус считает, что полузащитник стоит команды по топ-чемпионату.

Думаю, что следующим Михаилом Мудриком может стать Николай Шапаренко. Дай Бог, чтобы он как можно быстрее восстановился от травмы и вышел на тот уровень, на котором он был. У него очень большой потенциал, чтобы играть в топ-лиге, в топ-команде,

– рассказал Хацкевич.

Также белорусский тренер ставит ставку на Илью Забарного. Но Хацкевич желает защитнику подтянуть его недостаток.

У Забарного уже есть уровень, он довольно быстро взлетел. Был очень быстрый переход из юного во взрослый футбол. Но ему нужно подтянуть стабильность, поскольку у первой части чемпионата было достаточно много ошибок. С таким багажом международного опыта есть куда развиваться, но нужно менять чемпионат,

– считает Хацкевич.

Динамовская молодежь