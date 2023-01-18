Александр Хацкевич считает, что Михаил Мудрик не единственный талант УПЛ. Белорус оценивает минимум двух игроков Динамо Киев как будущих звезд.
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Бывший тренер "бело-синих" очень высоко оценивает Николая Шапаренко. Белорус считает, что полузащитник стоит команды по топ-чемпионату.
Думаю, что следующим Михаилом Мудриком может стать Николай Шапаренко. Дай Бог, чтобы он как можно быстрее восстановился от травмы и вышел на тот уровень, на котором он был. У него очень большой потенциал, чтобы играть в топ-лиге, в топ-команде,
– рассказал Хацкевич.
Также белорусский тренер ставит ставку на Илью Забарного. Но Хацкевич желает защитнику подтянуть его недостаток.
У Забарного уже есть уровень, он довольно быстро взлетел. Был очень быстрый переход из юного во взрослый футбол. Но ему нужно подтянуть стабильность, поскольку у первой части чемпионата было достаточно много ошибок. С таким багажом международного опыта есть куда развиваться, но нужно менять чемпионат,
– считает Хацкевич.
Динамовская молодежь
- Трансфермаркт оценивает Илью Забарного в 15 миллионов евро, а Николая Шапаренко в 9 миллионов евро.
- Шапаренко в этом сезоне провел за Динамо только 12 матчей во всех турнирах, поскольку получил серьезную травму, но полузащитник осторожно реабилитируется. Илья Забарный провел в этом сезоне 29 поединков за Динамо. Также ходили слухи, что защитник покинет киевлян уже зимой.