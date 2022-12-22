Динамо Киев может снова вернуться к громким трансферам "на выход". Последним таким был переход Виталия Миколенко в ливерпульский Эвертон.

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Летом Илью Забарного активно сватали в лондонский Тотенхэм, но трансфер сорвался. Такая неудача стала болезненным ударом для клуба и самого игрока.

Демонстрация разочарования Забарного – его нестабильные выступления за Динамо. Хотя это также можно связывать и с общими неудачными выступлениями "бело-синих" (которые занимают третью позицию в УПЛ и не смогли гарантировать себе еврокубковую весну, поскольку заняли последнее место в группе ЛЕ) и возрасте игрока, которому только 20 лет. Кто конкретно претендует на защитника Динамо – пока неизвестно.

Контракт Забарного с Динамо действует до 2026 года. Игрок провел за "бело-синих" 26 матчей в текущем сезоне, а Трансфермаркт оценивает перспективного футболиста в 15 миллионов евро.