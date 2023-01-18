Правый вингер заключил контракт с испанским клубом по 30 июня 2027 года. Сообщается. что Жирона заплатила Динамо за Цыганкова 5 миллионов евро и еще до половины выручки от последующей продажи Виктора.
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Виктору есть что вспомнить о карьере в Динамо
Футболист трогательно попрощался с киевским клубом. Вместо этого киевляне собрали в одно видео все голы Цыганкова в бело-синей футболке. Там мячи от Виктора на любой вкус.
Напомним, что в своем последнем сезоне у Динамо Цыганков забил 9 мячей в 23 матчах. Также отличился 5 ассистами.
Отметим, что в преддверии официального объявления трансфера испанские СМИ ошиблись с гражданством Виктора. Испанцы отдали Цыганкову израильское гражданство.
Действительно футболист родился в Израиле, но в раннем возрасте вернулся в Украину, за которую выступает на международном уровне.