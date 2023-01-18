Правый вингер заключил контракт с испанским клубом по 30 июня 2027 года. Сообщается. что Жирона заплатила Динамо за Цыганкова 5 миллионов евро и еще до половины выручки от последующей продажи Виктора.

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Виктору есть что вспомнить о карьере в Динамо

Футболист трогательно попрощался с киевским клубом. Вместо этого киевляне собрали в одно видео все голы Цыганкова в бело-синей футболке. Там мячи от Виктора на любой вкус.

Напомним, что в своем последнем сезоне у Динамо Цыганков забил 9 мячей в 23 матчах. Также отличился 5 ассистами.

К слову. Виктор Цыганков – воспитанник Динамо, присоединившийся к главной команде киевлян в августе 2016 года. Провел за "бело-синих" 236 поединков (94 гола и 64 результативных передачи). В составе киевского клуба стал чемпионом страны (2020/2021) и обладателем Кубков (с 2018 по 2020). и Суперкубков Украины (2019/2020, 2020/2021).

Отметим, что в преддверии официального объявления трансфера испанские СМИ ошиблись с гражданством Виктора. Испанцы отдали Цыганкову израильское гражданство.

Действительно футболист родился в Израиле, но в раннем возрасте вернулся в Украину, за которую выступает на международном уровне.

Видео всех голов Виктора Цыганкова в Динамо