Олександр Хацкевич вважає, що Михайло Мудрик не єдиний талант УПЛ. Білорус оцінює мінімум двох гравців Динамо Київ, як майбутніх зірок.
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Колишній тренер "біло-синіх" дуже високо оцінює Миколу Шапаренка. Білорус вважає, що півзахисник вартий команди з топ-чемпіонату.
Думаю, що наступним Михайлом Мудриком може стати Микола Шапаренко. Дай Бог, щоб він якнайшвидше відновився від травми і вийшов на той рівень, на якому він був. У нього дуже великий потенціал, аби грати в топ-лізі, у топ-команді,
– розповів Хацкевич.
Також білоруський тренер ставить ставку на Іллю Забарного. Та Хацкевич бажає захиснику підтягнути один його недолік.
У Забарного уже є рівень, він досить-таки швидко взлетів. Був дуже швидкий перехід з юного в дорослий футбол. Але йому потрібно підтягнути стабільність, оскільки в першій частині чемпіонату було досить багато помилок. З таким багажем міжнародного досвіду є куди розвиватись, але потрібно міняти чемпіонат,
– вважає Хацкевич.
Динамівська молодь
- Трансфермаркт оцінює Іллю Забарного в 15 мільйонів євро, а Миколу Шапаренка у 9 мільйонів євро.
- Шапаренко цього сезону провів за Динамо тільки 12 матчів у всіх турнірах, оскільки отримав серйозну травму, але півзахисник обережно реабілітовується. Ілля Забарний провів цього сезону 29 поєдинків за Динамо. Також ходили слухи, що захисник покине киян уже взимку.