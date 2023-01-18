Олександр Хацкевич вважає, що Михайло Мудрик не єдиний талант УПЛ. Білорус оцінює мінімум двох гравців Динамо Київ, як майбутніх зірок.

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Колишній тренер "біло-синіх" дуже високо оцінює Миколу Шапаренка. Білорус вважає, що півзахисник вартий команди з топ-чемпіонату.

Думаю, що наступним Михайлом Мудриком може стати Микола Шапаренко. Дай Бог, щоб він якнайшвидше відновився від травми і вийшов на той рівень, на якому він був. У нього дуже великий потенціал, аби грати в топ-лізі, у топ-команді,

– розповів Хацкевич.

Також білоруський тренер ставить ставку на Іллю Забарного. Та Хацкевич бажає захиснику підтягнути один його недолік.

У Забарного уже є рівень, він досить-таки швидко взлетів. Був дуже швидкий перехід з юного в дорослий футбол. Але йому потрібно підтягнути стабільність, оскільки в першій частині чемпіонату було досить багато помилок. З таким багажем міжнародного досвіду є куди розвиватись, але потрібно міняти чемпіонат,

– вважає Хацкевич.

Динамівська молодь