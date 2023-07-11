Украинский боксер Александр Гвоздик триумфально вернулся на ринг после трехлетнего простоя. Бывший чемпион мира должен сбросить с трона полутяжелого дивизиона россиянина Дмитрия Бивола.
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Снова в связке с Альваресом
Однако это будущая перспектива. В настоящее время Гвоздик находится в лагере звездного боксера Сауля Альвареса. Именно в андеркарде поединка "Канело" с американцем Джермеллом Чарло – абсолютным чемпионом мира в первом среднем дивизионе, проведет свой следующий бой украинец.
"30 сентября. Каннело – Чарло", – написал Гвоздик в своем Instagram. Кроме того, экс-чемпион добавил фото из тренировочного лагеря.
Гвоздик готовится к следующему бою / instagram.com/
Пока соперник украинского боксера не известен. Отметим, что тренер "Канелло" Эдди Рейносо работает менеджером Гвоздика. Поэтому не стоит удивляться, почему Гвоздик вновь выступит перед боем Альвареса.
- Напомним, что свой предыдущий бой Александр провел в андеркарде шоу Альварес – Райдер. 6 мая 2023 года Гвоздик досрочно победил экс-чемпиона Европы по версии WBO Ричарда Болотника.
- В рейтинге BoxRec полутяжелого дивизиона Александр Гвоздик занимает 5 строчку. На его счету 19 побед (15 – нокаутом) и 1 поражение.