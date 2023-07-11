Український боксер Олександр Гвоздик тріумфально повернувся на ринг після трирічного простою. Колишній чемпіон світу має на меті скинути з трону напівважкого дивізіону росіянина Дмітрія Бівола.
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Знову у зв'язці з Альваресом
Проте це майбутня перспектива. Наразі Гвоздик знаходиться в таборі зіркового боксера Сауля Альвареса. Саме в андеркарді поєдинку "Канело" та американця Джермелла Чарло – абсолютного чемпіона світу у першому середньому дивізіоні, проведе свій наступний бій українець.
"30 вересня. Канело – Чарло", – написав Гвоздик у своєму Instagram. Крім того, ексчемпіон додав фото з тренувального табору.
Гвоздик готується до наступного бою / instagram.com/alex_gvozdyk
Наразі суперник українського боксера не відомий. Зазначимо, що тренер "Канело" Едді Рейносо працює менеджером Гвоздика. Тож не варто дивуватися, чому Гвоздик знову виступить перед боєм Альвареса.
- Нагадаємо, що свій попередній бій Олександр провів в андеркарді шоу Альварес – Райдер. 6 травня 2023 року Гвоздик достроково переміг ексчемпіона Європи за версією WBO Річарда Болотніка.
- У рейтингу BoxRec напівважкого дивізіону Олександр Гвоздик посідає 5 сходинку. На його рахунку 19 перемог (15 – нокаутом) та 1 поразка.