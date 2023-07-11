Промоутер Александр Красюк снова подогрел интерес к бою за абсолютного чемпиона. Соперники могут выйти в ринг уже зимой.

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В конце января может состояться "Бой века"

Поединок чемпиона WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с обладателем WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) может состояться 27 января. Есть вероятность, что в рамках этого вечера бокса проведут бой и Джошуа с Уайлдером.

Ранее саудовцы планировали организовать мероприятие 26 декабря. Но такая дата не оказалась оптимальной, ведь это следующий день после Рождества, вторник, а также день рейтинговых матчей NCAA в США.

Теперь ждем, что еще будет мешать "Жадному пузу" выйти в ринг, но, если он все же решится, то это будет эпически.

Предыстория боя Усика против Фьюри