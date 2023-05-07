В мексиканской Гвадалахаре состоялся поединок экс-чемпиона мира Александра Гвоздика и бывшего чемпиона Европы по версии WBO Ричарда Болотника из Латвии. Бой состоялся в андеркарде мегафайта Канело – Райдер, пишет 24 Канал.

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Гвоздик досрочно финишировал Болотника

Бой состоялся при полном преимуществе украинского боксера. Александр грамотно держал на дистанции соперника с помощью джеба. Неакцентированные удары украинца сбивали с темпа латвийского боксера.

В 3-м раунде Болотник попытался переломить ход поединка и точно пробил левым боковым по корпусу Гвоздика. Но мгновенно андердог получил ответный аперкот.

Победа украинского боксера была вопросом времени. В 6-м раунде Александр начал наносить акцентированные силовые удары, что принесло результаты. Очередным ударом Гвоздик поразил Болотника и бросился его добивать. Рефери остановил бой, зафиксировав преимущество украинца.

Видео нокаута в поединке Гвоздик – Болотник