Канело пригласил в свой лагерь Александра Гвоздика. Украинский боксер уже прокомментировал приглашение и вспомнил первое сражение между Саулем Альваресом и Дмитрием Биволом, в котором победил россиянин.
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Гвоздик надеется, что сможет помочь мексиканцу как можно лучше подготовиться ко второй встрече с россиянином. Ранее украинец приезжал в лагерь Альварес перед первым боем против Бивола.
Интересно, что только в мае была названа возможная дата реванша Альварес – Бивол. Боксеры снова смогут выйти в ринг друг против друга в сентябре, а бой может состояться в Лас-Вегасе. Для этого нужно, чтобы россиянин дал свое "добро" на этот реванш.
Напомним, что 6 мая Гвоздик нокаутировал латвийца Ричарда Болотника в андеркарде боя Сауль Альварес – Джон Райдер. В 6-м раунде рефери остановил избиение соперника Александра. Украинец оформил 19 победу в профессиональной карьере и вторую по возвращении на ринг.
Сауль же победил Райдера благодаря единогласному решению судейских записок – 120:107 и дважды по 118:109.