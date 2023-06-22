Украинский экс-чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик обратился к действующему чемпиону WBA Дмитрию Биволу. Наш боксер хочет победить россиянина еще раз.

Читайте также "Начал нести всякую чушь": известный боксер из России не понимает проукраинскую позицию Усика

Предыдущий бой закончился победой Гвоздика на территории соперника

Александр побеждал россиянина на Универсиаде в 2013 году, которая проходила в Казани. Тогда украинец стал победителем соревнований в весовой категории до 81 килограмма, а россиянин удовлетворился серебром.

Бивол, какое досадное поражение. Хочешь реванш?

– написал Гвоздик, опубликовав фото с церемонии награждения.

Отметим. Александр Гвоздик получил приглашение от Сауля Альвареса присоединиться к тренировочному лагерю, чтобы подготовиться мексиканцу к реваншу именно против Бивола.

Чем известен Александр Гвоздик