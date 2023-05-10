"Я наслаждаюсь этим": игрок Ливерпуля злорадствует над издевательством над Зинченко – видео

Трент Александр-Арнольд очень радуется одним из своих ассистистов. Шутом эпизода стал Александр Зинченко.

Трент Александр-Арнольд вспомнил свой ассист, который домопог камбэкнут в матче с Арсеналом (2:2). Английский защитник показал свою технику во всей красе.

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Игрок Ливерпуля признал, что это результативное действие приносит ему большое удовольствие. Александр-Арнольд пошил в дураках украинского универсального игрока Александра Зинченко, которого впоследствии критиковали за этот пропущенный гол от Ливерпуля. Защитник "мерсисайдцев" же отчеканил себе этот ассист в памяти, где Зинченко сыграл роль отрицательного персонажа.

Честно говоря, я наслаждаюсь этим ассистом. Были небольшие колебания, потому что сначала я пытался прокинуть Зинченко между ног, а потом подумал, что не удастся. Но потом передумал: "Нет, нужно продолжать". После того, как я его обыграл, думал, что делать. Либо я сильно простреливаю вдоль вратарской, либо просто подаю. В конце концов, принял правильное решение,

– рассказал Трент.

Ассист Александра-Арнольда:

Александр Зинченко в Арсенале