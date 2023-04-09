Ливерпуль – Арсенал 2:2

Голы: Мартинелли, 8, Жезус, 28 – Салах, 42, Фирмино, 87.

В чемпионате Англии завершился 30-й тур АПЛ. На вечер воскресенья был вынесен центральный поединок уикенда – Ливерпуль принимал действующего лидера таблицы Арсенал, пишет 24 канал.

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"Канониры" имеют преимущество над Манчестером Сити всего в пять баллов. Лондонцам было очень важно не просто брать баллы на "Энфилде", а еще и побеждать.

Сам же Ливерпуль в этом сезоне переживает кризис, но грандам противостоял успешно. На счету команды Клоппа победы в матчах с Манчестером Сити и Тоттенхэмом, а также вынес Манчестер Юнайтед со счетом 7:0.

Начало за Арсеналом

Впрочем, против Арсенала мерсисайдцы начали проваливаться в первом тайме, пропустив дважды за полчаса. Сначала Мартинелли метко завершил стремительную атаку своей команды, воспользовавшись позиционной ошибкой защиты Ливерпуля.

А потом Габриэль выступил в роли ассистента. Бразилец точно навесил на соотечественника Габриэля Жезуса, который головой пробил Алиссона. Лишь после этого Ливерпуль проснулся и прижал гостей к своим воротам.

Еще до перерыва Салах сумел сократить отставание. Робертсон прострелил с фланга, Хендерсон доставил снаряд на египтянина и тот в упор расстрелял Рамсдейла.

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Ударный второй тайм Ливерпуля

Впрочем, уже в начале второго тайма Мохамед стал антигероем. Холдинг сбил соперника в своей площадке, но Салах пробил мимо ворот с пенальти.

В финальном отрезке Ливерпуль продолжил давить и смог достичь своего за три минуты до конца основного времени. Одним из виновников гола стал Александр Зинченко.

Украинец дал Александеру-Арнольду просыпаться между ног и навесить в центр. Там на подачу отозвался Фирмино, которого никто не накрыл. Бразилец добил снаряд в ворота Рамсдейла.

Результат в пользу Манчестер Сити

В компенсированное время у Ливерпуля было несколько моментов, чтобы вырвать победу. Но на высоте был Рамсдейл, дважды спасавший команду от верного гола. Итоговая ничья (2:2) играет на руку Манчестер Сити в первую очередь.

Команда Гвардиолы отстает от лидера в шесть баллов, но имеет поединок в запасе. К тому же, через два тура претендентов чемпионство ожидает очная битва.

В свою очередь, ничья также не сильно помогает Ливерпулю в борьбе за место в Лиге чемпионов. Мерсисайдцы идут восьмыми и имеют 12 баллов расстояния от топ-четверки. Только чудо может помочь команде Клоппа вернуться в главный турнир Европы.

Стоит знать. В следующем туре Арсенал будет играть на своем поле против борющегося за выживание Вест Хэма. Ливерпуль же ждет выезд к другому аутсайдеру Лидсу.