Агуэро может вернуться в Англию: Манчестер Сити предложил футболисту должность в клубе
19 декабря 2021 , 17:29Читати новину українською
Источник:Ole
Аргентинский футболист Серхио Агуэро может вернуться в Манчестер Сити. Однако на этот раз уже в качестве посла клуба.
Агуэро пока не отреагировал
СМИ отмечают, что Манчестер Сити предложил должность Агуэро в клубе. Аргентинский футболист может стать послом команды.
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Однако сам Агуэро пока не спешит принимать предложения. Отмечается, что футболисту также предлагают работу на телевидении в качестве эксперта.
Серхио Агуэро 15-го декабря объявил на пресс-конференции о завершении карьеры. На решение футболиста повлияли проблемы со здоровьем.
Агуэро стало плохо во время поединка
- В конце октября аргентинцу стало плохо в конце первого тайма в матче 12-го тура Ла Лиги против Алавеса.
- Игрок досрочно завершил для себя поединок.
- Врачи сразу же сообщили, что при первых тестах обнаружена аритмия. Они добавили, что это происходит не впервые.
- Затем СМИ сообщили, что нападающий каталонской команды рискует завершить карьеру, сам же футболист опроверг эту информацию.