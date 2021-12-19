Агуэро может вернуться в Англию: Манчестер Сити предложил футболисту должность в клубе

19 декабря 2021 , 17:29
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Ole

Аргентинский футболист Серхио Агуэро может вернуться в Манчестер Сити. Однако на этот раз уже в качестве посла клуба.

Агуэро пока не отреагировал

СМИ отмечают, что Манчестер Сити предложил должность Агуэро в клубе. Аргентинский футболист может стать послом команды.

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Однако сам Агуэро пока не спешит принимать предложения. Отмечается, что футболисту также предлагают работу на телевидении в качестве эксперта.

Серхио Агуэро 15-го декабря объявил на пресс-конференции о завершении карьеры. На решение футболиста повлияли проблемы со здоровьем.

Агуэро стало плохо во время поединка

К слову. Аргентинец летом 2021-го распрощался с Манчестер Сити, он присоединился к Барселоне на правах свободного агента. В этом сезоне Ла Лиги футболист провел лишь 4 матча.
Автор: Дарина Жданович