Агуэро может вернуться в Англию: Манчестер Сити предложил футболисту должность в клубе

Аргентинский футболист Серхио Агуэро может вернуться в Манчестер Сити. Однако на этот раз уже в качестве посла клуба.

Агуэро пока не отреагировал

СМИ отмечают, что Манчестер Сити предложил должность Агуэро в клубе. Аргентинский футболист может стать послом команды.

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Однако сам Агуэро пока не спешит принимать предложения. Отмечается, что футболисту также предлагают работу на телевидении в качестве эксперта.

Серхио Агуэро 15-го декабря объявил на пресс-конференции о завершении карьеры. На решение футболиста повлияли проблемы со здоровьем.

Агуэро стало плохо во время поединка

В конце октября аргентинцу стало плохо в конце первого тайма в матче 12-го тура Ла Лиги против Алавеса.

Игрок досрочно завершил для себя поединок.

Врачи сразу же сообщили, что при первых тестах обнаружена аритмия. Они добавили, что это происходит не впервые.

Затем СМИ сообщили, что нападающий каталонской команды рискует завершить карьеру, сам же футболист опроверг эту информацию.

. Аргентинец летом 2021-го распрощался с Манчестер Сити, он присоединился к Барселоне на правах свободного агента. В этом сезоне Ла Лиги футболист провел лишь 4 матча.