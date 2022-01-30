Слухов много, а реальный интерес из Серии А

Очень много слухов вокруг перехода Артема Довбика. Вроде бы форвардом интересовались целый ряд турецких клубов, а также клуб Серии А Торино. Алексей Люндовский, агент футболиста, рассказал о реальном интересе к игроку, который формируется не только на уровне слухов.

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Он подтвердил, что клубы из топ-5 лиг Европы постоянно интересуются и обращаются в клуб относительно Довбика. Агент заявил, что интерес со стороны итальянского Торино действительно реальный.

Сам Артем стремится развиваться в футбольном плане и серьезно настроен перейти и проявить себя в топовом чемпионате Европы.

Сейчас Довбик находится в Турции, где Днепр-1 проводит свои межсезонные сборы.

К сведению. У Довбика есть действующее соглашение с Днепром-1, рассчитанное до конца декабря 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего оценена в 5 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 после 22-х сыгранных матчей Торино занимает 10 место в Серии А.

Сватовство Довбика в другой клуб продолжается