Слухов много, а реальный интерес из Серии А
Очень много слухов вокруг перехода Артема Довбика. Вроде бы форвардом интересовались целый ряд турецких клубов, а также клуб Серии А Торино. Алексей Люндовский, агент футболиста, рассказал о реальном интересе к игроку, который формируется не только на уровне слухов.
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Он подтвердил, что клубы из топ-5 лиг Европы постоянно интересуются и обращаются в клуб относительно Довбика. Агент заявил, что интерес со стороны итальянского Торино действительно реальный.
Сам Артем стремится развиваться в футбольном плане и серьезно настроен перейти и проявить себя в топовом чемпионате Европы.
Сейчас Довбик находится в Турции, где Днепр-1 проводит свои межсезонные сборы.
В сезоне-2021/2022 после 22-х сыгранных матчей Торино занимает 10 место в Серии А.
Сватовство Довбика в другой клуб продолжается
- Не только иностранные клубы следят за героем сборной Украины на Евро-2020. Украинские гранды Шахтер и Динамо хотели видеть в своих составах забивного форварда. Но Довбик не заинтересован оставаться в УПЛ.
- Президент Днепра-1 Юрий Береза заявлял, что клуб готов посодействовать трансферу своего лидера.
- Довбик ушел на зимний перерыв в сезоне лидером бомбардирских гонок. Артему удалось опередить динамовца Виктора Цыганкова. В 17-ти матчах форвард Днепра-1 наколотил 14 голов. Также на его счету 5 ассистов.
- Феноменальная форма Довбика позволила ему стать лучшим игроком УПЛ в 2021 году.
- Артем уже намекал на изменения в футбольной карьере, которые он анонсировал на лето 2022-го.