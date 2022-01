Алексей Люндовский развеял все слухи вокруг нападающего СК Днепр-1.

Смотрите также Лидер чемпионата Турции возобновил интерес к лучшему форварду УПЛ

"На сегодняшний день я могу уверенно сказать – Артем Довбик остается в Днепре-1 и готовится помочь команде в весенней части сезона, ведь в чемпионате Украины она борется за выход в еврокубки и даже за медали", – начал агент.

Также он отметил, что турецкие фанаты мечтают о том, чтобы их клубы подписали украинца.

Турецкие СМИ несколько поспешили выдать желаемое за действительное. Так что сейчас этот ажиотаж где-то даже мешает – вы не поверите, настолько "взрывается" инстаграм у Артема Довбика и у меня после таких новостей. На экранах смартфона постоянно сообщения – Come to Besiktas, Come to Galatasaray, Come to Trabzonspor, Come to Fenerbahce,

– сказал Люндовский.

Что известно о Довбике