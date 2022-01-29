Алексей Люндовский развеял все слухи вокруг нападающего СК Днепр-1.
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"На сегодняшний день я могу уверенно сказать – Артем Довбик остается в Днепре-1 и готовится помочь команде в весенней части сезона, ведь в чемпионате Украины она борется за выход в еврокубки и даже за медали", – начал агент.
Также он отметил, что турецкие фанаты мечтают о том, чтобы их клубы подписали украинца.
Турецкие СМИ несколько поспешили выдать желаемое за действительное. Так что сейчас этот ажиотаж где-то даже мешает – вы не поверите, настолько "взрывается" инстаграм у Артема Довбика и у меня после таких новостей. На экранах смартфона постоянно сообщения – Come to Besiktas, Come to Galatasaray, Come to Trabzonspor, Come to Fenerbahce,
– сказал Люндовский.
Что известно о Довбике
- В текущем сезоне Довбик провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
- Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира УПЛ в 5 миллионов евро.
- Ранее Довбик выступал за черкасский Днепр, молдавскую Зарю Бельцы (три матча), Днепр (24 матча, шесть голов), датские Мидтьюлланд (22 игры, один точный удар) и Сендерйюске (23 поединка, четыре гола).