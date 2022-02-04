Планы Довбика

Алексей Люндовский, агент футболиста, рассказал об их плане, в котором Артем Довбык доигрывает сезон в футболке Днепра-1, помочь команде занять место в топ-3 УПЛ и пробиться в еврокубки. По словам агента, многие европейские клубы планируют вступить в переговоры с нападающим в летнее трансферное межсезонье.

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Представитель футболиста не стал комментировать слухи о заинтересованности разных клубов из Европы. Он подметил, что интерес к Довбику действительно хороший.

Рассматриваем с ним только варианты из топ-5 чемпионатов. Приоритет – Италия и Англия?

– ответил Люндовский.

Агент отметил, что с каждым достижением трансферная стоимость Артема будет только расти. По состоянию на 4 февраля 2022 года футболиста оценивают в 5 миллионов евро (по данным Transfermarkt).

Ранее представитель героя сборной Украины на Евро-2020 подтвердил интерес итальянского Торино. Довбик же намекал, что летом следует ожидать перемен в его карьере.

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