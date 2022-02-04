Планы Довбика
Алексей Люндовский, агент футболиста, рассказал об их плане, в котором Артем Довбык доигрывает сезон в футболке Днепра-1, помочь команде занять место в топ-3 УПЛ и пробиться в еврокубки. По словам агента, многие европейские клубы планируют вступить в переговоры с нападающим в летнее трансферное межсезонье.
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Представитель футболиста не стал комментировать слухи о заинтересованности разных клубов из Европы. Он подметил, что интерес к Довбику действительно хороший.
Рассматриваем с ним только варианты из топ-5 чемпионатов. Приоритет – Италия и Англия?
– ответил Люндовский.
Агент отметил, что с каждым достижением трансферная стоимость Артема будет только расти. По состоянию на 4 февраля 2022 года футболиста оценивают в 5 миллионов евро (по данным Transfermarkt).
Ранее представитель героя сборной Украины на Евро-2020 подтвердил интерес итальянского Торино. Довбик же намекал, что летом следует ожидать перемен в его карьере.
"Охота" за Довбиком в Европе
- Украинские гранды "Динамо" и "Шахтер" тоже интересовались форвардом. Но форвард не хочет оставаться в Украине.
- Президент Днепра-1 Юрий Береза заявлял, что клуб готов посодействовать трансферу лидера команды.
- Напомним, что Довбик ушел на зимний перерыв в роли лучшего бомбардира УПЛ – 14 голов в 17 матчах. Артему удалось опередить динамовца Виктора Цыганкова.
- Это не единственное отличие для футболиста днепровского клуба. Довбик стал лучшим игроком УПЛ в 2021 году.