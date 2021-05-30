Шевченко не сдерживал радости
Перед финалом Шевченко рассказывал, что будет поддерживать больше Челси, ведь играл за лондонцев. Во время финальной игры тренер "сине-желтых" подтвердил слова действиями.
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Шевченко смотрел матч в компании российского олигарха и владельца Челси Романа Абрамовича. Когда в конце первого тайма Кай Хаверц отличился в воротах Манчестер Сити, Шевченко и Абрамович отпраздновали гол.
Украинский тренер дал пять Роману Абрамовичу. На лице Шевченко была улыбка.
Видео как Шевченко и Абрамович празднуют гол Челси
Финал Лиги чемпионов: что известно
- 29 мая в Лиссабоне состоялся финал Лиги чемпионов-2020/2021. Минимальную победу благодаря голу Кая Хаверца одержал Челси.
- Лондонский клуб во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Лучшим игроком поединка стал Нголо Канте. В то же время украинец Зинченко признан лучшим игроком в составе "горожан".
- Манчестер Сити впервые сыграл в финале Лиги чемпионов. Зато Зинченко стал третьим украинцем после Анатолия Тимощука и Шевченко, который проиграл в финале Лиги чемпионов.
- Впрочем, в активе Тимощука и Шевченко есть победы в финале.