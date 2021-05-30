"Украинский воин" в составе МанСити

Александр Зинченко вышел в стартовом составе Манчестер Сити. Уже с первых секунд было видно, что Пеп Гвардиола в этой встрече будет использовать украинца ближе к центру поля, а не на левом фланге обороны.

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Однако, даже такие тактические изменения не помогли запутать соперника. Челси благодаря голу Гаверца минимально одолел "горожан" в финале Лиги чемпионов и получил трофей. Подопечные Томаса Тухеля забрали из-под носа кубок у Зинченко. 24-летний футболист стал третьим украинцем, который уступил в финале этого европейского турнира. До этого такое фиаско было в карьере Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.

После встречи статистический портал WhoScored оценил действия игроков в решающем матче. Лучшим в составе "горожан" стал украинец. Зинченко получил оценку 7.0. Александр опередил партнеров по обороне Рубена Диаса и Кайла Уокера – 6.9 и 6.8 соответственно.

За встречу Зинченко дважды шел в обыгрыш, его показатель передач составил 85%, а владение мячом 7.2%.

После противостояния украинец не сдерживал эмоций и со слезами на глазах взобрался за серебряной наградой.

Наиболее эффектным игроком поединка стал автор единственного гола во встрече Кай Гаверц – 8.0.



Мансити – Челси: оценки игроков / Скриншот из WhoScored