Шевченко не стримував радості
Перед фіналом Шевченко розповідав, що підтримуватиме більше Челсі, адже грав за лондонців. Під час фінальної гри тренер "синьо-жовтих" підтвердив слова діями.
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Шевченко дивився матч у компанії російського олігарха та власника Челсі Романа Абрамовича. Коли наприкінці першого тайму Кай Хаверц відзначився у воротах Манчестер Сіті, Шевченко та Абрамович відсвяткували гол.
Український тренер дав п'ять Роману Абрамовичу. На обличчі Шевченка була усмішка.
Відео як Шевченко й Абрамович святкують гол Челсі
Фінал Ліги чемпіонів: що відомо
- 29 травня у Лісабоні відбувся фінал Ліги чемпіонів-2020/2021. Мінімальну перемогу завдяки голу Кая Хаверца здобув Челсі.
- Лондонський клуб вдруге в історії виграв Лігу чемпіонів. Найкращим гравцем поєдинку став Н'Голо Канте. Водночас українець Зінченко визнаний найкращим гравцем у складі "містян".
- Манчестер Сіті вперше зіграв у фіналі Ліги чемпіонів. Натомість Зінченко став третім українцем після Анатолія Тимощука та Шевченка, який програв у фіналі Ліги чемпіонів.
- Втім, в активі Тимощука та Шевченка є перемоги у фіналі.