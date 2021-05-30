Награждение триумфаторов

Победитель Лиги чемпионов определился в течение основного времени. Манчестер Сити был фаворитом этого противостояния, но команда Томаса Тухеля сыграла очень грамотно. Все тактические схемы Пепа Гвардиолы были разрушены надежной игрой Челси.

Читайте также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

На 42-й минуте нули на табло были изменены. Гаверц вышел один на один с Эдерсоном, сумел продраться мимо вратаря и покатил мяч в пустые ворота. Челси открыл счет в матче. МанСити старался хотя бы перевести игру в дополнительные таймы, но испытал еще проблемы. Травму получил лидер команды Кевин Де Брюйне и досрочно завершил поединок.

Финальный свисток судьи зафиксировал минимальную победу Челси – 0:1. После матча футболисты лондонского клуба не сдерживали радостных эмоций. Такого Тухеля тоже еще никто не видел, с его лица не сходила улыбка. Он обнял каждого футболиста и первым зашагал на пьедестал за золотой наградой.

Игроки МанСити с гордостью приняли поражение. Украинец Александр Зинченко долго не мог подняться с поля, а за медалью подходил со слезами на глазах.

Видео церемонии награждения