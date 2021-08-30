Блогер победил экс-чемпиона UFC

Пол лучше стартовал в поединке, пользуясь преимуществом в антропометрии он доставал Тайрона ударами с дальней дистанции. Вудли не мог подобраться к блогеру. Но в четвертом раунде Тайрон нашел своей момент, экс-боец UFC попал мощным хуком и потряс соперника у канатов, но развить свой успех ему не удалось.

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По истечении восьми раундов судьи раздельным решением отдали победу Полу – 77:75, 77:75, 78:74.

Стоит отметить, что несмотря на статус боя, события развивались очень динамично, а Джейк Пол боксировал довольно неплохо и в целом показывал хорошую технику.

Таким образом, Пол остается непобедимым на профессиональном ринге, на его счету 4 победы (3 нокаута).

Джейк Пол – Тайрон Вудли: видео боя