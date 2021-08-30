Украинец отказался от фото призеров

Цветов стал серебряным призером Игр в Токио в беге на дистанции 100 метров в классе T35. Украинец только на финише уступил россиянину Дмитрию Сафронову.

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Третьим финишную черту пересек еще один легкоатлет ПКР Артем Калашян.

На церемонии награждения присутствовали все три призера Паралимпиады. Однако 27-летний Цветов решил не стоять у россиян.

Представители ПКР предложили Цветову сделать совместное фото призеров, однако украинский бегун категорически отказался. Следовательно, россияне сфотографировались вместе.



Цветов отказался от фото с россиянами / Фото suspilne.media

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