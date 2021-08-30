Украинец отказался от фото призеров
Цветов стал серебряным призером Игр в Токио в беге на дистанции 100 метров в классе T35. Украинец только на финише уступил россиянину Дмитрию Сафронову.
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Третьим финишную черту пересек еще один легкоатлет ПКР Артем Калашян.
На церемонии награждения присутствовали все три призера Паралимпиады. Однако 27-летний Цветов решил не стоять у россиян.
Представители ПКР предложили Цветову сделать совместное фото призеров, однако украинский бегун категорически отказался. Следовательно, россияне сфотографировались вместе.
Цветов отказался от фото с россиянами / Фото suspilne.media
Что известно о Цветове
- Украинец двукратный паралимпийский чемпион. В Рио он победил на дистанциях 100 и 200 метров.
- Еще 4 раза Цветов стал чемпионом мира. Украинец – трехкратный чемпион Европы в беге на 100 и 200 метров.