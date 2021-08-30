Узбекистан хотел пригласить Шевченко

После работы в сборной Украины Андрея Шевченко рассматривала команда Узбекистана.

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По информации журналиста Владимира Зверова, Ассоциация футбола Узбекистана рассматривала вариант с приглашением Андрея Шевченко.

Он сообщает, что Шевченко не получил официального предложения. По словам Зверова, сборная Узбекистана договорились со словенским тренером Сречко Катанцем.

Андрей Шевченко 1 августа сообщил, что у него закончился контракт со сборной Украины. Тренер возглавлял "сине-желтых" 5 лет – с 2016-го.

Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 матча (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений). Лучший результат специалиста – выход в 1/4 финала Евро-2020.

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По информации Владимира Зверова, Ассоциация футбола Узбекистана рассматривала вариант с приглашением Андрея Шевченко главным тренером их сборной. Но до официального предложения дело не дошло, поскольку они быстро договорились со словенцем Сречко Катанцем.

Последним местом работы Катанца была сборная Ирака. Мы же его помним в первую очередь как тренера сборной Словении образца печального 99-го, плей-офф на Евро-2000. И приятного 2015-го, когда наши выиграли ПО на Евро-16.