Два "золота"
Автором первого украинского "золота" 30 августа стала Марина Литовченко. Украинка победила в классе 6 по настольному теннису.
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- Это вторая личная паралимпийская награда для Литовченко и первая золотая в карьере. До этого в 2016 году Марина была третьей в Рио.
Второе "золото" Украине принес пловец Андрей Трусов. Украинец одержал победу в заплыве на 100 метров на спине в классе S7.
Трусов победил с мировым рекордом. 21-летний побил рекорд другого украинца Богдана Гриненко.
- Для Трусова это третья медаль Паралимпиады-2020. До этого Андрей получил две серебряные награды на 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем соответственно.
В шаге от победы остановились сразу пять представителей Украины. Серебряные награды Паралимпиады получили:
- Виктор Дидух (настольный теннис);
- Андрей Дорошенко (стрельба из пневматической винтовки стоя);
- Михаил Сербин (плавание);
- Игорь Цветов (легкая атлетика, бег);
- Яна Лебедева (метание диска).
Также медальная копилка Украины пополнилась четырьмя бронзовыми наградами:
- Ирина Щетник (стрельба из пневматической винтовки);
- мужская сборная Украины по плаванию (эстафета);
- Роман Павлик (прыжки в длину);
- Зоя Овсий (метание диска).
За 6 дней Паралимпиады в Токио сборная Украины получила уже 54 медали (12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых). В понедельник, 30 августа, Украина получила 11 наград – 2 золотые медали, 5 серебряных и 4 бронзовые.
По количеству медалей Украина в дальнейшем четвертая. Больше наград получили только Китай, Великобритания и Олимпийский комитет России. В медальном зачете Украина удерживает 5 место.