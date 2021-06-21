18-летняя украинская теннисистка Костюк преодолела отметку в один миллион долларов призовых

Марте Костюк всего 18 лет, а она уже является второй ракеткой Украины. Теннисистка за свою карьеру уже заработала более миллиона долларов призовых.

Кто из украинок заработал больше всего

Марта Костюк стала одной из одиннадцати украинских теннисисток, которым удавалось достичь отметки в один миллион долларов призовых. По состоянию на 21 июня призовые украинки за карьеру составили – 1,000,836 миллиона долларов. Отметим, что сумма без учета уплаты налогов.

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Недавно 18-летняя теннисистка заработала свой самый большой чек в карьере. На Открытом чемпионате Франции Марта остановилась в 1/8 финала. Ее обидчицей стала полячка Ига Швьонтек, которая высоко оценила игру Костюк. На этой стадии спортсменки получают 200 тысяч долларов. Всего в этом сезоне Марта уже заработала более 341 тысячи долларов. Украинка занимает 39 место в рейтинге теннисисток по заработанным призовым текущего сезона.

Больше всего в этом сезоне уже заработала чешка Барбора Крейчикова. Теннисистка Чехии сделала "золотой" дубль на Ролан Гаррос – победа в одиночном парном разрядах в Париже. На счету Крейчиковой уже более 2 миллионов долларов.

Больше всего среди украинских теннисисток за карьеру уже заработала первая ракетка Украины Элина Свитолина. Заработок 26-летней спортсменки составляет около 20,4 миллиона долларов. Второй среди украинок в таком рейтинге идет Леся Цуренко – более 4,5 миллиона. Тройку лидеров замыкает Екатерина Бондаренко – более 4 миллионов.

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