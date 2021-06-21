Хто з українок заробив найбільше
Марта Костюк стала однією із одинадцяти українських тенісисток, яким вдавалось досягнути позначки в один мільйон доларів призових. Станом на 21 червня призові українки за кар'єру склали – 1,000,836 мільйона доларів. Відзначимо, що сума без урахування сплати податків.
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Нещодавно 18-річна тенісистка заробила свій найбільший чек у кар'єрі. На Відкритому чемпіонаті Франції Марта зупинилась в 1/8 фіналу. Її кривдницею стала полячка Іга Швьонтек, яка високо оцінила гру Костюк. На цій стадії спортсменки отримують 200 тисяч доларів. Усього у цьому сезоні Марта вже заробила понад 341 тисячу доларів. Українка посідає 39 місце у рейтингу тенісисток за заробленими призовими поточного сезону.
Топ-10 найбагатших тенісисток України
- Еліна Світоліна – близько 20,4 мільйона доларів
- Леся Цуренко – понад 4,5 мільйони доларів
- Катерина Бондаренко – понад 4 мільйони доларів
- Альона Бондаренко – понад 2,5 мільйони доларів
- Даяна Ястремська – понад 2 мільйонів доларів
- Катерина Козлова – близько 2 мільйонів доларів
- Ольга Савчук – понад 1,5 мільйони доларів
- Надія Кіченок – понад 1 мільйон доларів
- Тетяна Перебийніс – понад 1 мільйон доларів
- Людмила Кіченок – понад 1 мільйон доларів