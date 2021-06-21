Хто з українок заробив найбільше

Марта Костюк стала однією із одинадцяти українських тенісисток, яким вдавалось досягнути позначки в один мільйон доларів призових. Станом на 21 червня призові українки за кар'єру склали – 1,000,836 мільйона доларів. Відзначимо, що сума без урахування сплати податків.

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Нещодавно 18-річна тенісистка заробила свій найбільший чек у кар'єрі. На Відкритому чемпіонаті Франції Марта зупинилась в 1/8 фіналу. Її кривдницею стала полячка Іга Швьонтек, яка високо оцінила гру Костюк. На цій стадії спортсменки отримують 200 тисяч доларів. Усього у цьому сезоні Марта вже заробила понад 341 тисячу доларів. Українка посідає 39 місце у рейтингу тенісисток за заробленими призовими поточного сезону.

Зверніть увагу! Найбільше у цьому сезоні вже заробила чешка Барбора Крейчикова. Тенісистка Чехії зробила "золотий" дубль на Ролан Гаррос – перемога у одиночному та парному розрядах у Парижі. На рахунку Крейчикової вже понад 2 мільйони доларів. Найбільше серед українських тенісисток за кар'єру вже заробила перша ракетка України Еліна Світоліна. Заробіток 26-річної спортсменки складає близько 20,4 мільйона доларів. Другою серед українок у такому рейтингу йде Леся Цуренко – понад 4,5 мільйони. Трійку лідерок замикає Катерина Бондаренко – понад 4 мільйони.

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