Швьонтек / Маттек-Сандс – Крейчикова / Синякова 0:2 (4:6, 2:6)

До этого поединка Барбора Крейчикова подошла в статусе чемпионки Ролан Гаррос в одиночном разряде. У чешки была прекрасная возможность сделать "золотой" дубль в Париже, чем она сполна и воспользовалась.

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Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. В двух сетах Крейчикова и Синякова взяли верх над соперницами и завоевали трофей Открытого чемпионата Франции.

Уже в первом сете чешский дуэт уверенно повел в счете 0:4 за геймами. Такое начало дало понять, кто возьмет первый сет. При счете 1:5 чешки расслабились и отдали инициативу соперницам. За что могли поплатиться. Польско-американская пара сократила преимущество соперниц до минимума – 4:5. Но десятый гейм стал ключевым, где чешки под ноль взяли гейм и в соответственно сет – 4:6.

В течение первых пяти геймов во второй партии на корте были качели в исполнении от обеих пар – 2:3. Ключевым стал шестой гейм, когда чешки увеличили преимущество до двух геймов. Как оказалось впоследствии Крейчикова и Синякова больше не отдадут геймов соперницам и завершат матч победой – 2:6.

За матч пара Швьонтек / Маттек-Сандс отдали соперницам пять геймов на своих подачах. Зато чешки не были так любезны – всего два гейма.

Крейчикова и Синякова – чемпионки Ролан Гаррос в парном разряде. Для Барборы этот престижный турнир стал настоящей сказкой – два титула.