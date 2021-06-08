Комплименты для Костюк

Польская теннисистка в двух сетах одолела Марту Костюк в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Ига Свёнтек дала послематчевый комментарий, в котором забросала 18-летнюю украинку комплиментами.

Как это было Костюк с боем проиграла чемпионке Свёнтек и вылетела из Ролан Гаррос

Марта дала достойный бой действующей чемпионке Ролан Гаррос и взяла у нее 7 геймов. После встречи Ига Свёнтек похвалила украинку. Она отметила игру нашей теннисистки в обороне и уже ждет следующих встреч с Костюк.

В обороне она играла просто безумно, мне приходилось по нескольку раз выигрывать очко. Я не Рафа, но мои удары тоже мощные. А она тянула все. Браво Марте, у нее впереди большое будущее,

– заявила Свёнтек.

Девушки вышли на корт последним запуском. Поэтому матч проходил вечером. К таким условиям было непросто привыкнуть обеим теннисисткам – яркое освещение на фоне темного неба. Иногда такое освещение просто слепило спортсменок. Но условия были одинаковыми для Марты и Иги. Польская теннисистка пока довольна своими выступлениями в Париже. Свёнтек вышла в одиночный и парный четвертьфиналы.