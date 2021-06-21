Кто из украинок заработал больше всего
Марта Костюк стала одной из одиннадцати украинских теннисисток, которым удавалось достичь отметки в один миллион долларов призовых. По состоянию на 21 июня призовые украинки за карьеру составили – 1,000,836 миллиона долларов. Отметим, что сумма без учета уплаты налогов.
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Недавно 18-летняя теннисистка заработала свой самый большой чек в карьере. На Открытом чемпионате Франции Марта остановилась в 1/8 финала. Ее обидчицей стала полячка Ига Швьонтек, которая высоко оценила игру Костюк. На этой стадии спортсменки получают 200 тысяч долларов. Всего в этом сезоне Марта уже заработала более 341 тысячи долларов. Украинка занимает 39 место в рейтинге теннисисток по заработанным призовым текущего сезона.
Больше всего среди украинских теннисисток за карьеру уже заработала первая ракетка Украины Элина Свитолина. Заработок 26-летней спортсменки составляет около 20,4 миллиона долларов. Второй среди украинок в таком рейтинге идет Леся Цуренко – более 4,5 миллиона. Тройку лидеров замыкает Екатерина Бондаренко – более 4 миллионов.
Топ-10 самых богатых теннисисток Украины
- Элина Свитолина – около 20,4 миллиона долларов
- Леся Цуренко – более 4,5 миллиона долларов
- Екатерина Бондаренко – более 4 миллионов долларов
- Алена Бондаренко – более 2,5 миллиона долларов
- Даяна Ястремская – более 2 миллионов долларов
- Екатерина Козлова – около 2 миллионов долларов
- Ольга Савчук – более 1,5 миллиона долларов
- Надежда Киченок – более 1 миллиона долларов
- Татьяна Перебийнис – более 1 миллиона долларов
- Людмила Киченок – более 1 миллиона долларов