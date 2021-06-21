Кто из украинок заработал больше всего

Марта Костюк стала одной из одиннадцати украинских теннисисток, которым удавалось достичь отметки в один миллион долларов призовых. По состоянию на 21 июня призовые украинки за карьеру составили – 1,000,836 миллиона долларов. Отметим, что сумма без учета уплаты налогов.

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Недавно 18-летняя теннисистка заработала свой самый большой чек в карьере. На Открытом чемпионате Франции Марта остановилась в 1/8 финала. Ее обидчицей стала полячка Ига Швьонтек, которая высоко оценила игру Костюк. На этой стадии спортсменки получают 200 тысяч долларов. Всего в этом сезоне Марта уже заработала более 341 тысячи долларов. Украинка занимает 39 место в рейтинге теннисисток по заработанным призовым текущего сезона.

Обратите внимание! Больше всего в этом сезоне уже заработала чешка Барбора Крейчикова. Теннисистка Чехии сделала "золотой" дубль на Ролан Гаррос – победа в одиночном и парном разрядах в Париже. На счету Крейчиковой уже более 2 миллионов долларов.

Больше всего среди украинских теннисисток за карьеру уже заработала первая ракетка Украины Элина Свитолина. Заработок 26-летней спортсменки составляет около 20,4 миллиона долларов. Второй среди украинок в таком рейтинге идет Леся Цуренко – более 4,5 миллиона. Тройку лидеров замыкает Екатерина Бондаренко – более 4 миллионов.

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