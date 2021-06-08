Своего польская спортсменка уже не отпустила. Ига воспользовалась проблемами Костюк, взяв три гейма подряд. Один из них был на подаче Марты – 3:6.

Во второй партии Марта дала еще лучше бой победительницы турнира в 2020 году. Украинка первой взяла гейм, но Швёнтек показала, что не зря занимает 9 место в рейтинге WTA. Сет происходил по сценарию первой партии – 3:5 в пользу полячки.