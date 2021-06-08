Марта Костюк –Ига Швьонтек 0:2 (3:6, 4:6) Уже в начале матча стало понятно, что теннисистки вышли на корт только ради победы. Качели продолжались первые семь геймов. Ключевым стал момент, когда Швёнтек отыграла два брейка и вышла вперед в счете 3:4. Читайте такожРоджер Федерер знявся з Ролан Гаррос Своего польская спортсменка уже не отпустила. Ига воспользовалась проблемами Костюк, взяв три гейма подряд. Один из них был на подаче Марты –3:6. Во второй партии Марта дала еще лучше бой победительницы турнира в 2020 году. Украинка первой взяла гейм, но Швёнтек показала, что не зря занимает 9 место в рейтинге WTA. Сет происходил по сценарию первой партии –3:5 в пользу полячки. 18-летней теннисистке из Украины удалось отыграть один гейм, но для победы во второй партии этого было мало –4:6. Костюк попыталась навязать собственную неуступчивую игру, но в этот вечер польский представитель была сильнее. Марта последней среди украинок покинула Ролан Гаррос. Даже несмотря на вылет в 1/8 финала не следует преуменьшать заслуг Костюк в Париже. В свои 18 лет Марта смогла показать лучший результат, чем ее известная землячка Элина Свитолина. Обидчица Костюк в четвертьфинале сыграет против греческой теннисистки Марии Саккари. Поединок состоится уже 8 июня.