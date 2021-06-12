Барбора Крейчикова – Анастасия Павлюченкова 2:1 (6:1, 2:6, 6:4)

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Чешская теннисистка, которая на пути к финалу выбила Элину Свитолину, очень уверенно и мощно начала игру. За первый сет 33 ракетка мира оформила три брейка и разгромила россиянку – 6:1.

Казалось, что у Барборы не будет проблем и во второй партии. Но Крейчикова начала много ошибаться и позволила Павлюченковой переломить игру.

При счете 5:2 Павлюченкова травмировала левую ногу, но после медицинского тайм-аута продолжила поединок. Во втором сете Крейчикова не смогла воспользоваться повреждением россиянки и проиграла партию.

В решающем сете чешка первой сделала заявку на победу. Барбора оформила брейк и повела. И 32 ракетка мира из России отыгралась. В седьмом гейме Крейчикова оформила еще один брейк и повела 5:3.

На подаче Павлюченковой чешка заработала два матч-пойнта, но Анастасия отыгралась – 5:4. Уже на своей подаче Барбора таки реализовала матч пойнты и выиграла поединок.

Чешская теннисистка впервые выиграла турнир серии Грэнд Слэм в одиночном разряде. Ранее она побеждала в паре на Ролан Гаррос и Уимблдоне.