100 тысяч гривен за первый ряд: промоутер оценил шансы на реванш Усик – Джошуа в Киеве

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, рассказал сайту 24 Канала о шансах провести реванш с Энтони Джошуа в Киеве. Боксеры должны провести второй поединок в начале 2022 года и среди потенциальных мест для боя рассматривают НСК "Олимпийский".

Красюк: Моя мечта провести такой поединок в Украине

Красюк рассказал, что место проведения реванша Усик – Джошуа будет зависеть от того, где боксеры смогут заработать самый большой гонорар.

К теме Джошуа должен завершить карьеру, если проиграет снова, – промоутер Усика о реванше

"Поскольку Усик является моим клиентом, Джошуа является клиентом Эдди Хирна – наша задача как промоутеров получить лучшие условия для обоих наших боксеров. Поскольку этот поединок будет происходить при паритетных условиях, то есть 50 на 50 – каждая из сторон должна максимизировать прибыль.

У нас в контракте заложен принцип максимизации прибыли. Что это значит? Это означает, что тот, кто предложит наибольшую сумму – должен получить положительное решение", – рассказал Красюк.

Промоутер отметил, что решающим для определения места боя будут прибыли по продаже билетов.

Мы конечно рассмотрим НСК "Олимпийский" как альтернативу. Мы определим, сколько реально прибыли мы можем получить с продажи билетов, потому что в принципе остальная прибыль будет более или менее адекватной,

– сказал Красюк.

Он добавил, что стороны рассмотрят предложение с Ближнего Востока, если таковое поступит. Промоутер вспомнил о бое Джошуа против Энди Руиса в Саудовской Аравии. За поединок на Ближнем Востоке Джошуа заработал около 80 миллионов долларов.

Красюк заверил, что его мечта – провести чемпионский бой в Украине. Однако для этого нужно выиграть "конкуренцию" цифр.

Моя мечта, мечта братьев Кличко, мечта Усика – провести такой поединок в Украине. Кто из промоутеров не хотел бы провести такой поединок у себя на Родине? Выиграем ли мы эту конкуренцию – пока сложно говорить. Только после конкретных расчетов мы сможем это выяснить,

– заявил гендиректор K2.

Цена билета на бой в Киеве

Если бой все-таки состоится в Киеве, то, по словам Красюка, цена билета должна быть такой, чтобы украинский зритель мог себе позволить прийти на стадион.

Однако промоутер обратил внимание на разницу между покупательной способностью украинцев и британцев. Именно этот фактор, как утверждает Красюк, может быть определяющим в принятии решения относительно места проведения боя.

VIP-билет, который составляет значительную часть дохода от продажи билетов на стадион "Тоттенхэм Хотспур" стоил 2 000 фунтов стерлингов. Это примерно 75 тысяч гривен один билет. Как правило, это два билета, потому что человек идет по меньшей мере еще с кем-то. То есть, речь идет о 150 тысячах гривен. Представим себе средний класс. Кто может позволить себе это в Великобритании и, кто может позволить себе это в Украине?,

– сказал промоутер.

Это интересно Промоутер Усика рассказал, кто может вернуть Кличко на ринг

Гендиректор K2 сомневается, что в Киеве найдутся 2 тысячи людей, которые позволят себе потратить 150 тысяч гривен только на билеты. В то же время, по его мнению, эти же люди могут потратить такую сумму, если бой состоится в Великобритании.

"Другая составляющая. Те самые люди с точки зрения чисто ментальной составляющей. Когда состоятельный человек едет на поединок Усик – Джошуа в Великобританию, покупает билет за 2 тысячи фунтов стерлингов, платит еще комиссию и в целом получается 5 тысяч фунтов за два билета.

Он покупает авиабилет, бронирует отель, тратит там средства на проезд и питание. В общем пусть такое путешествие будет стоить 10 тысяч фунтов. Для состоятельного человека это допустимые деньги, но человек едет в путешествие. Он проводит там время. И эти деньги тратит вроде как на отпуск. На какое-то событие, путешествие, которое связано с приключениями.

Этот же человек, проживающий возле НСК "Олимпийский". Прийти и потратить 5 тысяч фунтов на событие, которое у тебя под домом – чисто психологически это срабатывает иначе. Противоположно оно будет работать с британцами. Для британцев это будет событие для британцев это интересная история – путешествие и приключение поехать в Украину на такой поединок. Но сможет ли в Украину приехать 50 или 30 тысяч британцев? Есть вопросы", – отметил Красюк.

Средняя стоимость билета на первый бой Усика с Джошуа в Великобритании была 300 фунтов стерлингов (примерно 10 тысяч гривен).

Я извиняюсь, но сейчас самый дорогой билет на Беринчика будет 5 тысяч гривен. Это первый ряд! Пусть найдется определенное количество людей, которые позволят себе заплатить 100 тысяч гривен за первый ряд на бой Усик – Джошуа. Но сколько их будет?,

– спрашивает промоутер.

"Я – не знаю. Мы такого никогда не делали. И, возможно, я ошибаюсь. Но мне бы очень хотелось ошибаться. Но, к сожалению, платежеспособность среднестатического украинца и британца – разная. И, видимо, она отличается не на один ноль. А если мы говорим об одном нуле, то мы говорим о непосредственном доходе самих боксеров", – заявил Красюк.

По его словам, окончательное решение будет за боксерами.

Боксер должен принять решение: "Хочу ли я потерять часть прибыли." Например, Джошуа: "Почему я должен драться в Украине, если я могу это сделать на "Уэмбли" или в Саудовской Аравии и получить больше. Почему я должен ехать в Украину?" И нет аргументов доказать ему, почему он должен ехать в Украину. Поэтому это рыночные отношения. Это демократический подход, как установить истину,

– резюмировал гендиректор K2.

Усик-Джошуа: что известно о реванше