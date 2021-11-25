Последний шанс Джошуа

По мнению Красюка, если Джошуа второй раз проиграет Усику, то британскому боксеру больше не за что будет бороться. Единственный выход для олимпийского чемпиона 2012 года – завершить карьеру.

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Если Усик дважды подряд побьет Джошуа – Энтони должен завершить карьеру. Ему в принципе не за что бороться. Потому что его королевский трон будет занят другим человеком. И его доходы, которые он уже получил, которые получит вне ринга – позволяют Джошуа уже уходить на пенсию. Он заработал слава Богу,

– сказал Красюк.

По словам Красюка, сейчас Джошуа не интересуют деньги. Экс-чемпион мира в тяжелом весе будет отстаивать свою честь.

Сейчас идет речь не о деньгах. Сейчас речь идет об эго, о чести и достоинстве его как воина. И он как воин будет доказывать. Потому что для него это последний шанс. Если он проиграет Усику дважды подряд – его карьере в принципе уже нет будущего", – заявил промоутер Усика.

Усик – Джошуа: что известно

Украинский боксер 25 сентября неожиданно победил Джошуа в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Непобедимый Усик одержал победу единогласным решением судей.

В контракте на поединок была опция реванша для Джошуа в случае поражения. Британец уже активировал ее и готовится к реваншу с Усиком.

Второе сражение между боксерами должно состояться в начале 2022 года. Ориентировочная дата – февраль – апрель. Поединок может состояться в Великобритании, Украине или Ближнем Востоке.

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