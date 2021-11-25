Красюк: должны сойтись очень много составляющих, чтобы состоялось возвращение Кличко

В последнем поединке на профессиональном ринге Кличко проиграл Энтони Джошуа. В то же время британец недавно был бит украинцем Александром Усиком. Красюк не соглашается, что победа Усика над Джошуа закрыла путь для возвращения Кличко в бокс.

Достойное внимания Джошуа должен завершить карьеру, если проиграет снова, – промоутер Усика о реванше

"Я бы так не сказал. Мы видели Владимира лишь в течение 45 минут. Если понаблюдать за ним в тренировочном лагере, то это совсем другой боксер, который владеет почти всей палитрой боксерских средств. То есть он умеет делать то, что и боксер. Просто у него есть стиль ведения и манера, в которой он привык побеждать. И зачем делать что-то лишнее, если этого достаточно для победы?", – сказал Красюк.

По мнению промоутера, Владимир может вернуться в бокс ради реванша с британцем Тайсоном Фьюри. Последний неожиданно одолел Кличко в ноябре 2015 года.

Как боксерский фанат я бы хотел увидеть возвращение Кличко. Я думаю, что поединок с Фьюри мог бы побудить Владимира вернуться. Но очень многие составляющие должны сойтись, чтобы состоялось его возвращение,

– отметил Красюк.

Кличко – Фьюри: что известно

Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко 28 ноября 2015 года. Британец нанес Владимиру четвертое поражение в карьере.

В том поединке Кличко проиграл титулы чемпиона мира WBO, WBA, IBF в тяжелом весе.

После поединка украинец без успеха пытался добиться реванша. Боксеры даже договорились о дате боя, но Фьюри внезапно ушел из бокса.

Через 2 года Кличко провел чемпионский бой против Энтони Джошуа и проиграл. Летом 2017-го Владимир объявил о завершении карьеры.

После того было много слухов будто Кличко хочет вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Последний – самый старший чемпион мира в тяжелом весе.

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