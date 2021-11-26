Красюк: Моя мрія провести такий поєдинок в Україні

Красюк розповів, що місце проведення реваншу Усик – Джошуа буде залежати від того, де боксери зможуть заробити найбільший гонорар.

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"Оскільки Усик є моїм клієнтом, Джошуа є клієнтом Едді Хірна – наше завдання як промоутерів здобути найкращі умови для обох наших боксерів. Оскільки цей поєдинок буде відбуватися за паритетних умов, тобто 50 на 50 – кожна зі сторін має максимізувати прибуток.

У нас у контракті закладений принцип максимізації прибутку. Що це означає? Це означає, що той, хто запропонує найбільшу суму – має отримати позитивне рішення", – розповів Красюк.

Промоутер зазначив, що вирішальним для визначення місця бою будуть прибутки з продажу квитки.

Ми звичайно розглянемо НСК "Олімпійський" як альтернативу. Ми визначимо, скільки реально прибутку ми можемо отримати з продажу квитків, тому що в принципі решта прибутку буде більш-менш адекватною,

– сказав Красюк.

Він додав, що сторони розглянуть пропозицію з Близького Сходу, якщо така надійде. Промоутер згадав про бій Джошуа проти Енді Руїса в Саудівській Аравії. За поєдинок на Близькому Сході Джошуа заробив близько 80 мільйонів доларів.

Красюк запевнив, що його мрія – провести чемпіонський бій в Україні. Проте для цього потрібно виграти "конкуренцію" цифр.

Моя мрія, мрія братів Кличків, мрія Усика – провести такий поєдинок в Україні. Хто з промоутерів не хотів би провести такий поєдинок у себе на Батьківщині? Чи виграємо ми цю конкуренцію цифр – поки складно говорити. Лишень після конкретних розрахунків ми зможемо це з'ясувати,

– заявив гендиректор K2.

Ціна квитка на бій у Києві

Якщо бій таки відбудеться у Києві, то, за словами Красюка, ціна квитка повинна бути такою, щоб український глядач міг собі дозволити прийти на стадіон.

Однак промоутер звернув увагу на різницю між купівельною спроможністю українців і британців. Саме цей фактор, як стверджує Красюк, може бути визначальним у прийнятті рішення щодо місця проведення бою.

VIP-квиток, який складає значну частину доходу від продажу квитків, на стадіон "Тоттенхем Хотспур" коштував 2 000 фунтів стерлінгів. Це приблизно 75 тисяч гривень один квиток. Як правило це два квитки, тому що людина йде щонайменше ще з кимось. Тобто, йдеться про 150 тисяч гривень. Уявімо собі середній клас. Хто може дозволити собі це у Великій Британії і, хто може дозволити собі це в Україні?,

– сказав промоутер.

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Гендиректор K2 сумнівається, що у Києві знайдуться 2 тисячі людей, які дозволять собі витратити 150 тисяч гривень лишень на квитки. Водночас, на його думку, ці ж люди можуть витратити таку суму, якщо бій відбудеться у Великій Британії.

"Інша складова. Ті самі люди з точки зору чисто ментальної складової. Коли заможна людина їде на поєдинок Усик – Джошуа у Велику Британію, купує квиток за 2 тисячі фунтів стерлінгів, платить ще комісію і загалом виходить 5 тисяч фунтів за два квитки.

Вона купує авіаквиток, бронює готель, витрачає там кошти на проїзд і харчування. Загалом нехай така подорож коштуватиме 10 тисяч фунтів. Для заможної людини це допустимі гроші, але людина їде в подорож. Вона проводить там час. І ці гроші витрачає ніби, як на відпустку. На якусь подію, подорож, яка пов'язана з пригодами.

Ця ж людина, яка проживає біля НСК "Олімпійський". Прийти і витратити 5 тисяч фунтів на подію, яка в тебе під домом – чисто психологічно це спрацьовує інакше. Протилежно воно буде працювати з британцями. Для британців це буде подія, для британців це цікава історія – подорож і пригода поїхати в Україну на такий поєдинок. Але чи зможе в Україну приїхати 50 або 30 тисяч британців? Є питання", – зазначив Красюк.

До уваги. Середня вартість квитка на перший бій Усика з Джошуа у Великій Британії була 300 фунтів стерлінгів (приблизно 10 тисяч гривень).

Я перепрошую, але зараз найдорожчий квиток на Берінчика буде 5 тисяч гривень. Це перший ряд! Нехай знайдеться певна кількість людей, які дозволять собі заплатити 100 тисяч гривень за перший ряд на бій Усик – Джошуа. Але скільки їх буде?,

– питає промоутер.

"Я – не знаю. Ми такого ніколи не робили. І, можливо, я помиляюся. Але мені б дуже хотілося помилятися. Але, на жаль, платоспроможність середньостатичного українця та британця – різна. І, мабуть, вона відрізняється не на один нуль. А якщо ми говоримо про один нуль, то ми говоримо про безпосередній дохід самих боксерів", – заявив Красюк.

За його словами, остаточне рішення буде за боксерами.

Боксер має прийняти рішення: "Чи хочу я втратити частину прибутку". Наприклад, Джошуа: "Чому я маю битися в Україні, якщо я можу це зробити на "Вемблі" чи в Саудівській Аравії та отримати більше. Чому я маю їхати в Україну?" І немає аргументів довести йому, чому він має їхати в Україну. Тому це ринкові відносини. Це демократичний підхід, як встановити істину,

– резюмував гендиректор K2.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш

Перший поєдинок між Джошуа та Усиком відбувся 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Українець несподівано переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.

Усик відібрав у Джошуа титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO. Після поєдинку британець активував опцію про реванш.

Боксери повинні провести другий бій до 25 квітня 2022 року.

Повне інтерв'ю Олександра Красюка читайте тут у межах нового проєкту "Інтерв'ю 24".