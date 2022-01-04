Розчарував виступ не тільки Джошуа, а й Усика, – тренер Ф'юрі розкритикував обох боксерів

Тренер британського боксера Тайсона Ф'юрі Шугархілл Стюард розповів про свої враження від поєдинку Усик – Джошуа. Фахівець наголосив, що його не вразив бій.

Шугархілл: Це було щось на зразок тактичного балету

Наставник Ф'юрі наголосив, що обидва боксери не надто добре виглядали на рингу. Він порівняв протистояння Усика та Джошуа з тактичним балетом.

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"Мене розчарувало виступ не тільки Джошуа, а обох бійців. Я просто не побачив того, на що мені подобається дивитися. Це лише моя особиста думка. Я хотів побачити бій двох важковаговиків, а це було щось на зразок тактичного балету. Мені просто це було нецікаво. Неважливо, хто переміг в цьому бою, оскільки я не хотів його дивитися", – заявив тренер Ф'юрі.

Також фахівець зізнався, що не наживо поєдинок.

Протистояння з Джошуа не мало для мене значення. Якби це був хороший поєдинок, то я б його подивився. Але для мене цей бій не був класним і захопливим, тому я його не дивився,

– додав Стюард.

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