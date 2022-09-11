Уболівальники Боснії і Герцеговини бойкотуватимуть матч проти збірної росії

У п'ятницю, 9 вересня, Боснія і Герцеговина погодилась провести товариський матч проти росії. Футболісти та фанати цієї європейської збірної шоковані таким рішення Асоціації.

Фанати проти гри з росією

Лідери збірної Боснії і Герцеговини висловив свою підтримку Україні та відмовились брати участь у поєдинку проти національної команди з ворожої країни. Тепер за справу взялись фанати європейської збірної.

До теми Мер Сараєво розкритикувала рішення ФА Боснії та Герцеговини зіграти товариський матч із росією

Уболівальники Боснії і Герцеговини закликають бойкотувати товариський матч проти росії. Ця зустріч повинна відбутись 19 листопада у санкт-петербурзі.

До цього поєдинку росіяни зіграють проти Киргизії та Ірану. Це ще дві збірні, які співають оди владіміру путіну та стоять на боці росії.

Що відомо про скандальний матч