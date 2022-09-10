Карич: Місто припинить співпрацю

Мер Сараєво Беньяміна Карич відреагувала на рішення Футбольної Асоціації Боснії та Герцеговини провести товариський матч із росією.

До теми Європейська збірна погодилася провести футбольний матч з росією в санкт-петербурзі

Сараєво як місто, яке довгий час перебувало в облозі агресорів, і я як мер, рішуче засуджуємо рішення Футбольної Асоціації зіграти товариський матч з росією. Якщо рішення не зміниться, місто припинить співпрацю з Асоціацією, яка була якісною,

– написала Карич.

Після повномасштабного вторгнення росії до України, тамтешній футбол опинився в ізоляції – клуби виключили з єврокубків, а збірну – з плей-офф кваліфікації відбору на чемпіонат світу. російську збірну з футболу також виключили з розіграшу Ліги націй.

Матч між боснійцями та росіянами планують провести у санкт-петербурзі.

Однак не всі гравці зі збірної Боснії та Герцоговини погодилися їхати до росії. Провідні футболісти збірної планують відмовитися від цього поєдинку.