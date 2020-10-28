Повна фігня: Роналду жорстко розкритикував тестування на коронавірус
Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду в мережі поділився своїми емоціями з приводу того, що як мінімум тричі здав позитивний тест на коронавірус і не зможе зіграти в матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони".
У інстаграмі португальський футболіст написав, що відчуває себе здоровим, і побажав удачі своїй команді в матчі другого туру Ліги чемпіонів проти "Барселони".
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Через кілька хвилин Кріштіану залишив ще один коментар, написавши: "ПЛР – повна фігня". Пізніше він видалив це повідомлення.
Коронавірус у Роналду: що відомо
- Кріштіану Роналду перший раз здав позитивний тест на коронавірус під час перебуванні у розташуванні збірної Португалії 13 жовтня.
- Через це він не зіграв за свою команду 14 жовтня проти Швеції матч Ліги націй.
- Роналду відправили на карантин. Відтак він пропустив матч "Ювентуса" в чемпіонаті Італії проти "Кротоне". Його команда не зуміла обіграти аутсайдера чемпіонату.
- Португалець не відправився з "Ювентусом" і до Києва на матч Ліги чемпіонів проти "Динамо". Однак цього разу італійський клуб зумів здобути перемогу – у другому таймі Мората відзначився дублем.
- Роналду також пропустить матч проти "Барселони" в Турині.
- 25 жовтня результат третього тесту португальця виявивя позитивним.