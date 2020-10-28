Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду в мережі поділився своїми емоціями з приводу того, що як мінімум тричі здав позитивний тест на коронавірус і не зможе зіграти в матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони".

У інстаграмі португальський футболіст написав, що відчуває себе здоровим, і побажав удачі своїй команді в матчі другого туру Ліги чемпіонів проти "Барселони".

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Через кілька хвилин Кріштіану залишив ще один коментар, написавши: "ПЛР – повна фігня". Пізніше він видалив це повідомлення.

Коронавірус у Роналду: що відомо