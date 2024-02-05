Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції: оновлений рейтинг WTA

Минулого тижня українки не змогли покращити свої позиції в рейтингу топ-тенісисток світу. Еліні Світоліній вдалось втриматись у топ-20, а ось Леся Цуренко впала на шість місць.

Минулого тижня завершились два престижних тенісних турніри WTA у Лінці та Хуа Хіні. Їх переможцями стали Олена Остапенко та Діана Шнайдер відповідно.

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За традицією на початку нового тижня WTA оновила рейтинг найкращих тенісисток. Кілька українок втратили свої позиції в ньому, в тому числі і Еліна Світоліна.

Перша ракетка країни опустилась на одну строчку та тепер замикає топ-20. Це сталось завдяки успішному виступу росіянки Єкатєріни Алєксандрової в Лінці, де вони вийшла у фінал.

Рейтинг українок станом на 5 лютого 2024 року:

МІСЦЕ ТЕНІСИСТКА ОЧКИ 20 Еліна Світоліна 2212 29 Даяна Ястремська 1617 30 Марта Костюк 1571 32 Ангеліна Калініна 1480 37 Леся Цуренко 1363 135 Дар'я Снігур 554 136 Юлія Стародубцева 554 172 Катаріна Завацька 441 183 Катерина Байндль 428 259 Валерія Страхова 295

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Втратила дві позиції і Марта Костюк, яка пропустила вперед Донну Векич та іншу українку Даяну Ястремську. При цьому одеситка зберігла 29-те місце, а Марта стала 30-ю. Найбільше ж падіння спіткало Лесю Цуренко, котра пропускала цей тиждень.

Рік тому тенісистка з РІвненщини вийшла у фінал в Хуа Хіні, але тепер ці бали згоріли. Тому Леся впала з 31 на 37 місце. У топ-десятці змін не відбулось, а ось на 11 місце вийшла тріумфаторка змагання в Лінці Олена Остапенко з Латвії.

Топ-10 рейтингу WTA: