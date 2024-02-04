У понеділок, 5 січня, в Абу-Дабі стартує престижний жіночий тенісний турнір категорії WTA500. Участь у змаганні візьмуть 28 тенісисток, пише 24 канал.

До теми Неймовірний результат: дві українки увійшли у топ-3 Australian Open за важливим показником

Повернення Цуренко та Калініної

Серед них будуть і двоє українок, які проведуть перший свій турнір після Australian Open. Мова про четверту та п'яту ракетки нашої країни Лесю Цуренко та Ангеліну Калініну.

Перша у Мельбурні вийшла у третій раунд, де поступилась майбутній переможниці Аріні Сабалєнка. В Абу-Дабі Лесі знову доведеться протистояти представниці країни-терористки.

З ким зіграють українки

Цього разу нею буде друга ракетка Росії Людміла Самсонова, яка йде 15-ю в рейтингу WTA. Перемога над росіянкою може вивести Цуренко на її співвітчизницю.

Ангеліна Калініна навпаки розчарувала виступами на Australian Open, програвши вже у першому раунді голандці Аранчі Рус. Тепер же уродженка Нової Каховки стартує в Абу-Дабі проти Паули Бадоси.

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Іспанка посідає аж 83 місце в рейтингу WTA та третє – саме серед своїх співвітчизниць. Саме переможниця цієї пари гратиме у 1/8 фіналу проти Цуренко або Самсонової.

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Втім букмекери вважають саме Паулу фавориткою в дуелі з Ангеліною. На її прохід далі виставлений коефіцієнт 1,47, тоді як успіх Калініної оцінюється у 2,69. Цуренко також не є фавориткою в бою з росіянкою.

На прохід Лесі можна поставити за 2,30, тоді як на виліт – за 1,62. Обидва матчі за участю наших тенісисток відбудуться у вівторок, 6 лютого, не раніше 9 ранку за київським часом.

Що стосується чемпіонства в Абу-Дабі, то коефіцієнт на Цуренко становить 50,00, а на Калініну – 80,00. Головними ж фаворитками змагання є Олена Рибакіна (3,50), Барбора Крейчикова (7,00) та Онс Жабер (8,00)

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