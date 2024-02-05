Минулого тижня завершились два престижних тенісних турніри WTA у Лінці та Хуа Хіні. Їх переможцями стали Олена Остапенко та Діана Шнайдер відповідно.
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За традицією на початку нового тижня WTA оновила рейтинг найкращих тенісисток. Кілька українок втратили свої позиції в ньому, в тому числі і Еліна Світоліна.
Перша ракетка країни опустилась на одну строчку та тепер замикає топ-20. Це сталось завдяки успішному виступу росіянки Єкатєріни Алєксандрової в Лінці, де вони вийшла у фінал.
Рейтинг українок станом на 5 лютого 2024 року:
|МІСЦЕ
|ТЕНІСИСТКА
|ОЧКИ
|20
|Еліна Світоліна
|2212
|29
|Даяна Ястремська
|1617
|30
|Марта Костюк
|1571
|32
|Ангеліна Калініна
|1480
|37
|Леся Цуренко
|1363
|135
|Дар'я Снігур
|554
|136
|Юлія Стародубцева
|554
|172
|Катаріна Завацька
|441
|183
|Катерина Байндль
|428
|259
|Валерія Страхова
|295
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Втратила дві позиції і Марта Костюк, яка пропустила вперед Донну Векич та іншу українку Даяну Ястремську. При цьому одеситка зберігла 29-те місце, а Марта стала 30-ю. Найбільше ж падіння спіткало Лесю Цуренко, котра пропускала цей тиждень.
Рік тому тенісистка з РІвненщини вийшла у фінал в Хуа Хіні, але тепер ці бали згоріли. Тому Леся впала з 31 на 37 місце. У топ-десятці змін не відбулось, а ось на 11 місце вийшла тріумфаторка змагання в Лінці Олена Остапенко з Латвії.
Топ-10 рейтингу WTA:
- Іга Швьонтек (Польща) – 9770 очок
- Аріна Сабалєнка – 8905
- Корі Гауфф (США) – 7200
- Джессіка Пегула (США) – 5705
- Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 5688
- Онс Жабер (Туніс) – 4076
- Чжен Ціньвен (Китай) – 3950
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 3846
- Марія Саккарі (Греція) – 3710
- Кароліна Мухова (Чехія) – 3520