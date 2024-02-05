На прошлой неделе завершились два престижных теннисных турнира WTA в Линце и Хуа Хине. Их победителями стали Елена Остапенко и Диана Шнайдер соответственно.

По теме Цуренко и Калинина впервые сыграют после Australian Open: кто в соперниках украинок в Абу-Даби

По традиции в начале новой недели WTA обновила рейтинг лучших теннисисток. Несколько украинок потеряли свои позиции в нем, в том числе и Элина Свитолина.

Первая ракетка страны опустилась на одну строчку и теперь замыкает топ-20. Это произошло благодаря успешному выступлению россиянки Екатерины Александровой в Линце, где они вышла в финал.

Рейтинг украинок по состоянию на 5 февраля 2024 года:

МЕСТО ТЕННИСИСТКА ОЧКИ 20 Элина Свитолина 2212 29 Даяна Ястремская 1617 30 Марта Костюк 1571 32 Ангелина Калинина 1480 37 Леся Цуренко 1363 135 Дарья Снигур 554 136 Юлия Стародубцева 554 172 Катарина Завацкая 441 183 Катерина Байндль 428 259 Валерия Страхова 295

Читайте также Невероятный результат: две украинки вошли в топ-3 Australian Open по важному показателю

Потеряла две позиции и Марта Костюк, которая пропустила вперед Донну Векич и другую украинку Даяну Ястремскую. При этом одесситка сохранила 29-е место, а Марта стала 30-й. Наибольшее же падение постигло Лесю Цуренко, которая пропускала эту неделю.

Год назад теннисистка из Ривненщины вышла в финал в Хуа Хине, но теперь эти баллы сгорели. Поэтому Леся упала с 31 на 37 место. В топ-десятке изменений не произошло, а вот на 11 место вышла триумфаторка соревнования в Линце Елена Остапенко из Латвии.

Топ-10 рейтинга WTA: