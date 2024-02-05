На прошлой неделе завершились два престижных теннисных турнира WTA в Линце и Хуа Хине. Их победителями стали Елена Остапенко и Диана Шнайдер соответственно.
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По традиции в начале новой недели WTA обновила рейтинг лучших теннисисток. Несколько украинок потеряли свои позиции в нем, в том числе и Элина Свитолина.
Первая ракетка страны опустилась на одну строчку и теперь замыкает топ-20. Это произошло благодаря успешному выступлению россиянки Екатерины Александровой в Линце, где они вышла в финал.
Рейтинг украинок по состоянию на 5 февраля 2024 года:
|МЕСТО
|ТЕННИСИСТКА
|ОЧКИ
|20
|Элина Свитолина
|2212
|29
|Даяна Ястремская
|1617
|30
|Марта Костюк
|1571
|32
|Ангелина Калинина
|1480
|37
|Леся Цуренко
|1363
|135
|Дарья Снигур
|554
|136
|Юлия Стародубцева
|554
|172
|Катарина Завацкая
|441
|183
|Катерина Байндль
|428
|259
|Валерия Страхова
|295
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Потеряла две позиции и Марта Костюк, которая пропустила вперед Донну Векич и другую украинку Даяну Ястремскую. При этом одесситка сохранила 29-е место, а Марта стала 30-й. Наибольшее же падение постигло Лесю Цуренко, которая пропускала эту неделю.
Год назад теннисистка из Ривненщины вышла в финал в Хуа Хине, но теперь эти баллы сгорели. Поэтому Леся упала с 31 на 37 место. В топ-десятке изменений не произошло, а вот на 11 место вышла триумфаторка соревнования в Линце Елена Остапенко из Латвии.
Топ-10 рейтинга WTA:
- Ига Швентек (Польша) – 9770 очков
- Арина Сабаленка – 8905
- Кори Гауфф (США) – 7200
- Джессика Пегула (США) – 5705
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 5688
- Онс Жабер (Тунис) – 4076
- Чжэн Циньвен (Китай) – 3950
- Маркета Вондроушова (Чехия) – 3846
- Мария Саккари (Греция) – 3710
- Каролина Мухова (Чехия) – 3520