Реванш з Лопесом втратив актуальність для Ломаченка, – Гвоздик спрогнозував майбутнє боксера
Джерело:USACHEV TV
Василь Ломаченко восени 2020 року втратив титули WBC Franchise, WBO, WBA, програвши Теофімо Лопесу. Українець тривалий час добивався реваншу з Лопесом, але американець загубив чемпіонські пояси після поразки Джорджу Камбососу. Про майбутнє Ломаченка порозмірковував Олександр Гвоздик.
Гвоздик: Ломаченко розбере Камбососа на запчастини
Колишній партнер Ломаченка по збірній України та команді "Українські отамани" вважає, що реванш з Лопесом більше неактуальний для Василя. Причина – втрата Лопесом чемпіонських поясів.
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Я думаю, що для Ломаченка втратив актуальність реванш із Лопесом. Сенс із ним боксувати? Вася завжди більше акцентувався не на Лопесі, а на поясах,
– сказав ексчемпіон світу.
На думку Гвоздика, зустріч з Камбососом – відмінний поєдинок для Ломаченка. Проте Олександр не бачить інтриги в цьому протистоянні та впевнений у перемозі українця.
"Щиро кажучи, я думаю, що в ньому інтриги також для мене немає. Я вважаю, що Вася його розбере на запчастини", – зазначив Гвоздик.
Українець додав, що не вважає Камбососа великою загрозою у легкій вазі, хоча Джордж і володіє всіма титулами.
Думаю, що довго вони (титули, – 24 канал) у нього не затримаються,
– резюмував Олександр.
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Хто стане наступним суперником Ломаченка
- Провідні боксери легкої ваги в листопаді – грудні 2021 року провели планові поєдинки. Ломаченко у США декласував Річарда Коммі з Гани.
- Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях не проти зустрітися з Камбососом. Австралієць заявляв, що дасть шанс Ломаченку.
- На поєдинок Камбосос – Ломаченко в Австралії натякнув президент WBO. Наразі Василь очолює рейтинг організації та може отримати статус офіційного претендента.
- Окрім Ломаченка, битися за титули з Камбососом не проти Джервонта Девіс, Девін Хейні та Денис Берінчик. Натомість Боб Арум, промоутер Ломаченка, хоче звести українця в ринзі з Шакуром Стівенсоном.