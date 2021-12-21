Реванш з Лопесом втратив актуальність для Ломаченка, – Гвоздик спрогнозував майбутнє боксера

Василь Ломаченко восени 2020 року втратив титули WBC Franchise, WBO, WBA, програвши Теофімо Лопесу. Українець тривалий час добивався реваншу з Лопесом, але американець загубив чемпіонські пояси після поразки Джорджу Камбососу. Про майбутнє Ломаченка порозмірковував Олександр Гвоздик.

Гвоздик: Ломаченко розбере Камбососа на запчастини

Колишній партнер Ломаченка по збірній України та команді "Українські отамани" вважає, що реванш з Лопесом більше неактуальний для Василя. Причина – втрата Лопесом чемпіонських поясів.

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Я думаю, що для Ломаченка втратив актуальність реванш із Лопесом. Сенс із ним боксувати? Вася завжди більше акцентувався не на Лопесі, а на поясах,

– сказав ексчемпіон світу.

На думку Гвоздика, зустріч з Камбососом – відмінний поєдинок для Ломаченка. Проте Олександр не бачить інтриги в цьому протистоянні та впевнений у перемозі українця.

"Щиро кажучи, я думаю, що в ньому інтриги також для мене немає. Я вважаю, що Вася його розбере на запчастини", – зазначив Гвоздик.

Українець додав, що не вважає Камбососа великою загрозою у легкій вазі, хоча Джордж і володіє всіма титулами.

Думаю, що довго вони (титули, – 24 канал) у нього не затримаються,

– резюмував Олександр.

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